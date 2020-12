De politie Noord-Holland heeft op 28 oktober elf arrestaties verricht in een langlopend drugsonderzoek. Het korps vermoedt een criminele organisatie te hebben ontmanteld die gespecialiseerd was in de productie van onder meer cocaïne en (crystal) meth.

Agenten deden daarnaast de grootste ketaminevangst in Nederland ooit. In Hoofddorp werd ruim 360 kilo drugs, met een straatwaarde van zo'n 8 miljoen euro, in beslag genomen. Ook werden ruim 100.000 euro aan contant geld en meerdere prijzige auto's geconfisqueerd.

De politie vermoedt dat twee mannen uit Hoofddorp aan het hoofd stonden van de criminele organisatie. Zij zitten nog vast, evenals twee andere mannen. De overige verdachten zijn weer op vrije voeten, maar blijven verdachten in het onderzoek. Zij zijn afkomstig uit Amsterdam, Den Haag, Zwolle, Zandvoort, Heemskerk en Hoofddorp.

Eind oktober werden op veertien locaties invallen gedaan, waarbij meer dan 250 agenten betrokken waren. Woningen van verdachten in Hoofddorp, Amsterdam, Limmen, Losser en het Duitse Gronau werden binnengevallen, evenals enkele bedrijfsruimten in diezelfde plaatsen.

De politie was de organisatie ruim 2,5 jaar op het spoor, maar het onderzoek raakte in een stroomversnelling toen de versleutelde communicatiedienst EncroChat werd gekraakt. Rechercheurs konden daardoor live meekijken met de communicatie van criminelen. "Voor het kraken van EncroChat was het moeilijk om zicht te krijgen op de handelswijze van de groepering", aldus een woordvoerder. "Daarna werd duidelijk waar zij werkten en spullen verstopten."

Zo werd vorig jaar een lading van 400 kilo cocaïne onderschept die vermoedelijk van de organisatie afkomstig was en werd ook een drugslab van de organisatie ontmanteld.