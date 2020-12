Janie H. heeft van de rechtbank in Breda twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van garagehouder Ger van Zundert. De man werd mishandeld, vastgebonden en daarna in brand gestoken. "Sadistisch", zo omschrijft een van de rechters.

H. (52) zou een zakelijk conflict met de garagehouder hebben gehad en was volgens het Openbaar Ministerie (OM) "geobsedeerd door Van Zundert en zijn gezin".

Op die bewuste dag op 8 april 2019 is H. volgens de rechtbank met twee anderen naar de Bredase garage gegaan. Nadat Van Zundert mishandeld en vastgebonden was, heeft H. wasbenzine over hem gegoten. Dat deed hij echter niet voordat hij de tape van de ogen van het slachtoffer had getrokken om aan te kondigen wat hij met hem zou gaan doen.

"Hij heeft hier rustig de tijd voor genomen, terwijl hij een biertje dronk en een sigaretje rookte", zo beschrijft de rechtbank.

'We zien ernstig recidivegevaar'

Door de hitte van het vuur knapten de tiewraps waarmee het slachtoffer aan de stoel vastzat. Hij is gaan rennen en werd door oplettende buren snel onder de douche gezet. Van Zundert kon de politie nog wel vertellen wie hem in brand had gestoken, maar bezweek uren later alsnog aan zijn verwondingen.

De rechtbank spreekt van een "kronkel" in het hoofd van de verdachte. "Zelfs op zitting is gebleken dat de woede tegen de familie Van Zundert nog altijd aanwezig is. We zien dan ook ernstig recidivegevaar", aldus een van de rechters. Er wordt naast een lange celstraf daarom ook tbs met dwangverpleging opgelegd.

H. ontkent zelf betrokkenheid

In tips aan de politie werd de naam van een van de andere mannen genoemd, maar tegen hem is onvoldoende bewijs gevonden. De tweede man is niet geïdentificeerd. Volgens de rechtbank blijkt ook niet dat deze personen "kennis hadden van het moordplan", omdat ze voordat de brand werd aangestoken zijn vertrokken.

H. heeft betrokkenheid ontkend en legde volgens de rechtbank "een compleet ongeloofwaardige" verklaring af. Hiermee heeft hij de vrouw en zoon van Van Zundert nog meer schade toegebracht, zo luidt het oordeel.