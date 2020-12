De advocaten die kroongetuige Nabil B. vertegenwoordigen in het Marengo-proces staan op een dodenlijst van de onderwereld, schrijft De Telegraaf vrijdag. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries zou moeten vrezen voor zijn leven.

Het strafproces Marengo gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe. In september 2019 werd de toenmalige advocaat van kroongetuige B., Derk Wiersum, doodgeschoten toen hij zijn woning verliet. Eind vorig jaar werd hoofdverdachte Ridouan T. opgepakt in Dubai.

De huidige advocaten van B., Onno de Jong en Peter Schouten, zijn door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) ingelicht over de dreiging, die gelinkt wordt aan hun werkzaamheden in het proces tegen T.

De Jong en Schouten zeggen in gesprek met De Telegraaf dat zij "gewoon hun werk blijven doen". Schouten noemt de dodenlijst "een vervelend bericht", maar geen reden om zijn werkzaamheden te veranderen.

Advocaten vinden dat ze te weinig informatie krijgen

Volgens Schouten hebben hij en De Jong te weinig informatie ontvangen van de NCTV en zouden ze alleen "in algemene termen" op de hoogte zijn gebracht van de dreiging. "Als beoogde slachtoffers hebben wij recht op volledige, gedetailleerde informatie", vindt Schouten.

Het nieuws zet B. verder onder druk, aldus de raadsman. De kroongetuige zou bang zijn dat hij zijn huidige advocaten kwijtraakt, nadat eerder Wiersum en zijn broer Reduan B. al werden geliquideerd.

De Vries heeft nog niet gereageerd op het artikel in De Telegraaf. Hij treedt in het Marengo-proces op als vertrouwenspersoon van kroongetuige B.