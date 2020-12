Majoor Marco Kroon heeft letsel opgelopen door het politieoptreden tijdens zijn arrestatie in maart 2019 tijdens carnaval in Den Bosch. Hij is in september van dit jaar geopereerd aan zijn hand, maakte zijn advocaat Geert-Jan Knoops donderdag bekend in de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem.

Volgens Knoops is er mogelijk iets misgegaan bij het in de boeien slaan van zijn cliënt, waarna op verschillende momenten aan de handboeien is getrokken.

Knoops noemde het optreden van de politie disproportioneel. "De exacte oorzaak is niet direct aan te tonen, maar het is gebeurd in de context van de arrestatie. Relevant is dat het letsel er nog niet was voor 3 maart. Er bestaat daarmee causaliteit tussen het letsel en het politieoptreden."

Kroon heeft aangifte gedaan tegen de politieagenten die hem voor wildplassen tijdens het carnaval aan de Parade in Den Bosch in de boeien sloegen. Het letsel aan de hand betreft volgens Knoops een zogeheten avulsiefractuur aan de pink die moeilijk te behandelen is. Zo'n fractuur ontstaat door grote trekkracht van een pees aan het bot.

Kroon deed aangifte tegen de agenten, maar het OM heeft die aangifte geseponeerd. Volgens Knoops is "geen onafhankelijk en onpartijdig en effectief onderzoek gedaan" naar het letsel van zijn cliënt. Kroon is deze week een artikel 12-procedure bij het gerechtshof in Den Bosch gestart om de agenten alsnog vervolgd te krijgen.

Man eerder veroordeeld voor uitdelen kopstoot

De man is door de rechtbank eerder veroordeeld voor wildplassen, schennispleging en het uitdelen van een kopstoot aan een van de agenten. Kroon kan zich naar eigen zeggen de kopstoot niet herinneren vanwege een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dit heeft een psycholoog vastgesteld bij de militair.

Kroon gaat gebukt onder zijn veroordeling voor een zedendelict. De rechtbank zag bewezen dat hij bewust zijn geslachtsdeel liet zien aan een agent die hem aansprak op het wildplassen. "Een zedendelict is in militaire kringen het allerlaagste wat er is. Ik kan dit niet accepteren. Ik ga hier kapot aan", zo zei Kroon eerder.

Het hof doet op 17 december uitspraak.