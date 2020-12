Een filiaalleider van een supermarkt in Enschede is donderdag bedreigd door een zestigjarige klant nadat hij hem erop attendeerde dat hij geen mondkapje droeg. Er is aangifte gedaan van bedreiging en de man is opgepakt, aldus de politie op Facebook.

Toen de filiaalmanager de klant wees op de mondkapjesplicht reageerde de zestigjarige Enschedeër agressief. Hij trok het mondkapje af van de supermarktmedewerker, waarbij diens bril op de grond viel. Klant en filiaalmanager raakten daarop slaags met elkaar, waarbij de klant onder meer met bierblikjes gooide.

De man is uiteindelijk de winkel uitgewerkt, waarna de politie hem op de stoep voor de supermarkt aantrof. De man werd onwel, waarna een ambulance bij de supermarkt werd opgeroepen. Zowel tegen de politie als het ambulancepersoneel reageerde de man agressief omdat zij een mondkapje ophadden.

De man is aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex in Borne. De filiaalmanager heeft aangifte gedaan van bedreiging en de man heeft een winkelverbod gekregen voor de supermarkt. Ook kreeg hij een boete voor het niet dragen van een mondkapje in de supermarkt.

De man is niet bij de politie bekend als iemand die verward of zorgwekkend gedrag vertoont.