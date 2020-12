Het pand van The Black Archives, een organisatie voor kennisopbouw over de geschiedenis van zwarte mensen, is beklad. Dat vertelde Mitchell Esajas, een van de oprichters van het historische archief, donderdag in de Tweede Kamer tijdens een commissievergadering over discriminatie.

Het pand wordt gesierd door verschillende gezichten van belangrijke figuren uit de zwarte geschiedenis. Meerdere daarvan werden door onbekenden overgeschilderd met witte verf. Ook werden er stickers op het pand geplakt met de tekst "roetveegpiet is genocide".

Esajas is geschrokken van de bekladding, meldt Het Parool. "Ik zie dit als een poging tot intimidatie van de Surinaamse en zwarte gemeenschap", aldus Esajas. "Ik maak me zorgen over de veiligheid van mijn collega's. Dit is onze werkplek, waar mensen in veiligheid en rust moeten kunnen werken."

Wanneer de bekladding heeft plaatsgevonden en of het voorval direct verband houdt met de hoorzitting, is niet duidelijk. Volgens Esajas doet zijn organisatie onderzoek naar de bekladding. "Wij hebben gisteren nog foto's gemaakt voor het pand, dus we denken dat het vannacht gebeurd moet zijn."

Esajas is ook onderdeel van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. "We hebben al vaker bedreigingen gehad, waaronder tijdens demonstraties tegen Zwarte Piet. Wij zien ook deze bekladding als een poging tot intimidatie."

Paternotte: Bekladding bewijs dat racisme een groot probleem is

D66-Kamerlid Jan Paternotte zegt op Twitter dat het voorval een bewijs is dat racisme een groot probleem is. Paternotte is lid van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, die donderdag het rondetafelgesprek voert met verschillende sprekers, onder wie Esajas.

Aan het begin van zijn verhoor deed Esajas melding van de bekladding. Hij zei "met kippenvel" antwoord te geven op de commissievragen.

Esajas gaat aangifte doen bij de politie, meldt Het Parool.