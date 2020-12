Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag dertig jaar cel geëist tegen een 51-jarige man uit Diemen die wordt vervolgd voor het doodschieten van een 19-jarige dakloze man in een bestelbusje. Raymildo Landveld had het busje met sleutel en al geparkeerd zien staan en meegenomen, maar wist niet dat het voertuig werd gebruikt voor drugstransporten.

In een verborgen ruimte van het bestelbusje zat 1 kilo cocaïne. De onwetende Landveld zag vooral een handig onderkomen in het voertuig, aangezien hij zelf geen vaste slaapplek had.

Volgens het OM is verdachte Maikel A. getipt over waar Landveld rondreed met het busje. "Hij reed achter de bus aan en begon vervolgens uit het niets te schieten op een auto die uit de Krootstraat - waar het busje net inreed - aan kwam rijden", aldus de officier van justitie. In deze auto zat een stel dat niets met het busje te maken had. Zij konden ternauwernood wegduiken.

A. schoot volgens het OM vervolgens op een vriend met wie het slachtoffer rondreed en doodde daarna Landveld. Landvels vriend raakte daarbij gewond. "Er is geen woordenwisseling of gesprek geweest, er is geen enkele poging gedaan om de bus mee te nemen om te kijken wie daar eigenlijk in zat. Alles wijst erop dat er maar één doel was: het schieten op en het afrekenen met de dief van de bus."

A. wordt de moord op de dakloze ten laste gelegd, een poging tot moord voor het schieten op diens vriend en een dubbele poging tot doodslag voor het schieten op de toevallige voorbijgangers.

Het OM denkt daarnaast dat A. bij drugshandel betrokken was. In het onderzoek zijn twee zeecontainers gevonden met daarin een cocaïnewasserij en spullen als versnijdingsmiddelen. De officier van justitie komt in de eis uit op een maximale tijdelijke celstraf van dertig jaar.