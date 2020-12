De supermarktmedewerkers die woensdagmiddag bij een steekpartij in een Albert Heijn-winkel in het centrum van Den Haag gewond raakten, zijn niet in levensgevaar geweest. Over het motief van de dader is nog niets bekend, zegt een politiewoordvoerder donderdag.

Bij twee van de drie slachtoffers waren de verwondingen wel dermate ernstig, dat zij naar het ziekenhuis moesten. Eén van hen mocht woensdag naar huis. De ander moest ter observatie een nacht in het ziekenhuis blijven. De derde persoon kon ter plekke worden behandeld, aldus de zegsvrouw.

De verdachte is een 43-jarige Hagenaar. Hij sloeg na de steekpartij op de vlucht, maar werd na een grote zoekactie in de buurt van het station in Pijnacker opgepakt. De man zit nog vast. Waarom hij de Albert Heijn-medewerkers neerstak, is nog altijd onduidelijk. Het onderzoek naar zijn motief is nog in volle gang, meldt de politie.

Voorafgaand aan de steekpartij was er ook sprake van brand in de desbetreffende supermarkt. Ooggetuigen vertellen aan Omroep West dat de verdachte boos een fles alcohol uit het schap pakte, die vervolgens op de grond gooide en de vloeistof aanstak. De brandweer kon het vuur snel blussen.

De politie liet weten dat de verdachte vermoedelijk zowel bij de brand als de steekpartij betrokken was.