De douane heeft woensdag in de Rotterdamse haven in totaal 421 kilo cocaïne ontdekt met een straatwaarde van ongeveer 31 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie. De drugs zaten verstopt in twee containers, gevuld met bananen en medische hulpmiddelen.

In een container die was geladen met medische hulpmiddelen zaten 395 pakketten cocaïne verstopt. De container was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De lading medische hulpmiddelen was bestemd voor een bedrijf in Hoogvliet.

In de tweede container, die geladen was met bananenpuree, lagen 26 pakketten cocaïne. Die lading was ook afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en was onderweg naar een bedrijf in Zwitserland.

De bedrijven hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken.