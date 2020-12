Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de rol van vermeend crimineel kopstuk Roger P., ook wel bekend als 'Piet Costa', bij de verdwijning dan wel dood van Naima Jillal. Dat schrijft NRC donderdag.

De destijds 52-jarige vrouw wordt vermist sinds zij op 20 oktober vorig jaar in Amsterdam in een auto stapte. De politie zegt over aanwijzingen te beschikken dat Jillal is omgebracht.

Mogelijke aanleiding is een verdwenen partij cocaïne waar de vrouw voor ter verantwoording zou zijn geroepen. NRC schrijft dat de politie tot de verdwijning van Jillal onderzoek deed naar haar rol bij drugssmokkel. Smokkel van cocaïne waar ook P. bij betrokken zou zijn.

Nu wordt er dus gekeken of P. betrokken is bij de verdwijning van de vrouw. De verdenking komt volgens de krant voort uit analyse van een telefoonnummer.

Man ook verdacht in zaak-martelcontainers

P. zit op dit moment vast op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel. De 49-jarige man werd in juni vorig jaar aangehouden in Rotterdam.

Inmiddels wordt hij ook verdacht van het opdracht geven voor het opzetten van zogenoemde martelcontainers. De zeecontainers, bedoeld als gevangenis voor de onderwereld, werden in juni ontdekt in het Brabantse Wouwse Plantage.

In de zaak van de martelcontainers staat vrijdag weer een zitting gepland. De containers waren volledig geïsoleerd en voorzien van martelwerktuigen. Ook werden er politie-uniformen aangetroffen.