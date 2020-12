Een 29-jarige Belg is maandag in Den Haag aangehouden met 1,2 miljoen euro in zijn bestelwagen. De man wordt verdacht van witwassen én poging tot doodslag, omdat hij voorafgaand aan de controle van zijn wagen met "flink gas" inreed op een politieagent, schrijft het korps.

De agent in burger stond voor de wagen om te voorkomen dat de man zou wegrijden. Zijn collega vroeg ondertussen aan de verdachte om de deur te openen, wat hij weigerde. Daarop drukte de man het gaspedaal in, waarna de agent nog net op tijd kon wegspringen.

Enkele kilometers verderop werd de verdachte klemgereden. Tijdens nader onderzoek aan het voertuig stuitten agenten op een verborgen ruimte waar zo'n 1,2 miljoen euro in was verstopt.

De vondst van de agenten is bijzonder, maar niet uniek. Eind september werd in Rotterdam ook al een man aangehouden die ruim 1,5 miljoen euro aan contant geld in zijn auto had verstopt.