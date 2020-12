De politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de steekpartij en de brand in een Albert Heijn in het centrum van Den Haag, zo wordt woensdag gemeld. Twee mensen zijn gewond geraakt bij de steekpartij.

Rond 12.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. De brandweer kon het vuur snel blussen. De melding over de brand en steekpartij was afkomstig van één getuige.

De politie denkt dat er een mogelijk verband bestaat tussen de brand en de steekpartij. Dit wordt momenteel nog onderzocht. Het motief van de verdachten is op dit moment niet bekend.

De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend wat hun toestand is. Mensen die in de supermarkt aanwezig waren ten tijde van de steekpartij zijn opgevangen in een nabijgelegen café.

Bij de zoektocht naar de dader werd onder meer een politiehelikopter ingezet. Ook waren meerdere politiehonden betrokken bij de zoekactie naar de man.