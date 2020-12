De politie heeft een man opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij en een brand in een Albert Heijn-winkel in het centrum van Den Haag, zo wordt woensdag gemeld. Drie supermarktmedewerkers zijn gewond geraakt bij de steekpartij.

De verdachte is een 43-jarige man. Hij werd in de buurt van het station in Pijnacker opgepakt.

Twee supermarktmedewerkers raakten dusdanig gewond dat ze voor behandeling zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand is onbekend. "Door het inademen van rook kregen drie agenten last van ademhalingsproblemen. Zij zijn ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd", aldus de politie.

Rond 12.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. De brandweer kon de brand in de supermarkt snel blussen. "Het vermoeden bestaat dat de verdachte bij beide incidenten betrokken is", meldt de politie. Het motief van de verdachte is niet bekend.

Mensen die tijdens de steekpartij in de supermarkt waren, zijn opgevangen in een nabijgelegen café. Bij de zoektocht naar de dader werd onder meer een politiehelikopter ingezet. Ook waren meerdere politiehonden betrokken bij de zoekactie.