Twee personen zijn woensdag gewond geraakt bij een steekpartij in een Albert Heijn in het centrum van Den Haag. De politie meldt dat de verdachte op de vlucht is.

De hulpdiensten kregen rond het middaguur een melding over een brand en een steekincident in de supermarkt aan de Grote Marktstraat, meldt de politie. Die brand is inmiddels geblust.

De twee gewonden zijn door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Op foto's is te zien dat in ieder geval een van hen een supermarktmedewerker is. Meer informatie over hun toestand is niet bekendgemaakt.

De verdachte is na het steekincident gevlucht. Over het incident is nog weinig bekend. Zo is niet bekend wat zijn motief was. Albert Heijn laat in een eerste reactie weten druk bezig te zijn met de situatie, maar op dit moment geen verdere informatie te kunnen verstrekken.

Bij de zoektocht naar de dader wordt een politiehelikopter ingezet. Mensen die de man zien, worden verzocht 112 te bellen. De politie deelt onder meer op Twitter het signalement van de man.