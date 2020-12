De politie heeft vorige week maandag en dinsdag in totaal elf verdachten opgepakt in een onderzoek naar de grootschalige invoer van drugs via de havens van Rotterdam en Antwerpen, zo wordt dinsdag gemeld. Bij invallen op meer dan twintig locaties is daarnaast 300.000 euro aan contant geld aangetroffen.

De invallen vonden plaats in huizen, bedrijfspanden en kluizen in Almere, Amsterdam, Amstelveen, Barendrecht, Hoofddorp en Rotterdam. Naast het grote geldbedrag zijn ook zestien voertuigen, een boot, luxe kleding, horloges en sieraden in beslag genomen.

Een twaalfde man zat al vast voor een ander vergrijp maar is formeel in dit onderzoek als verdachte aangemerkt, zo bevestigt de politie na berichtgeving van Het Parool. Naar een dertiende man, een hoofdverdachte, wordt nog gezocht.

Het onderzoek naar de groep mannen startte na de onderschepping van 4.200 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen in april van dit jaar. Destijds werden al veertien verdachten opgepakt die grotendeels uit het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost kwamen.

De verdachten zijn allen tussen de 20 en 33 jaar oud. "Gedurende de onderzoeken bleek dat de verdachten konden worden gerekend tot een één groep, waarbij elk een afzonderlijk rol bekleedde."

Volgens Het Parool ging het om een professioneel opererende organisatie die jonge mannen uit Amsterdam-Zuidoost wist te werven als 'uithalers' van de drugs. Uithalers pikken de drugs op uit bijvoorbeeld de havens.