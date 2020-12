Woensdag wordt een bewolkte en grijze decemberdag. De zon komt er niet of nauwelijks aan te pas en vooral in het binnenland kan wat lichte regen of motregen vallen.

Het wordt maximaal 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige oostelijke tot noordoostelijke wind.

Woensdagavond trekt vanuit het westen een gebied met wat regen het land in. Ook in de nacht kan wat regen vallen en de minimumtemperaturen liggen dan tussen 3 en 5 graden.

Donderdag blijft het bewolkt met af en toe wat regen. De zuidenwind trekt aan bij maxima van 5 tot 7 graden.

