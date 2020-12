De politie heeft dinsdagochtend een man neergeschoten tijdens zijn arrestatie in een verlaten gebouw in het Gelderse Rheden. De man die zich in het pand had verschanst, gooide molotovcocktails naar agenten en een deurwaarder. Hij raakte gewond aan zijn benen en een hand.

Ook een lid van het arrestatieteam liep verwondingen op. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie was dinsdagochtend ter ondersteuning van een deurwaarder aanwezig bij een verlaten gebouw aan de Snippendaalseweg. Volgens de politie weigerde de verdachte het verzoek van de deurwaarder om het pand te verlaten. Vervolgens begon de man met de brandbommen naar de deurwaarder en de aanwezige agenten te gooien.

Zelfs toen een arrestatieteam arriveerde, weigerde de man zich over te geven. De situatie was volgens de politie zo dreigend dat de verdachte is neergeschoten.

Zoals gebruikelijk is als de politie op een verdachte heeft geschoten, heeft de Rijksrecherche een onderzoek ingesteld naar het incident.