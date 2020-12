Een 33-jarige man uit Rotterdam heeft dinsdag achttien jaar cel opgelegd gekregen van de rechtbank in Dordrecht voor het doodschieten van een plaatsgenoot (30) na een ruzie over een vriendschapsverzoek op Facebook. Het slachtoffer werd met veertien kogels doorzeefd.

De schietpartij vond op 6 november vorig jaar plaats in een woonwijk in de Putsebocht in Rotterdam.

Enchi Alberto zou de vriendin van Sybran B. via Facebook een vriendschapsverzoek hebben gestuurd. De verdachte zou hier dermate boos over zijn geworden, dat hij Alberto met een automatisch wapen onder vuur heeft genomen.

"Het slachtoffer bevond zich in een auto waarvan de deuren en ramen dicht waren en had geen schijn van kans toen de schutter gewapend op hem af kwam", aldus de rechtbank. In het vonnis wordt gezegd dat het de verdachte zeer wordt aangerekend dat hij, als het vriendschapsverzoek inderdaad het enige motief was, om een "dusdanig futiele aanleiding naar een wapen grijpt".

De man heeft zelf volgehouden dat het ging om zelfverdediging. De rechtbank benoemt dat het voor de nabestaanden extra pijnlijk is dat hij de schuld op het slachtoffer probeert af te schuiven.

Het Openbaar Minsterie (OM) eiste eerder achttien jaar cel en laat dinsdag dan ook weten het een "mooie uitspraak voor de nabestaanden" te vinden.