Jessica B. heeft in hoger beroep opnieuw twintig jaar cel opgelegd gekregen voor de moord op haar echtgenoot Tjeerd van Seggeren, zo heeft het gerechtshof in Leeuwarden dinsdag besloten. De man ging in juli 2017 naar een festival, zijn lichaam werd later in een nabijgelegen weiland in de Friese plaats De Westereen gevonden.

Voor het hof staat vast dat B. haar man naar het weiland heeft gelokt met "liefkozende berichten" waarin ze belooft hem op te halen en het weiland aanwijst waar hij op haar moet wachten.

De man had zwaar hoofdletsel en meerdere andere grote verwondingen. Het moordwapen is nooit teruggevonden.

B. heeft altijd ontkend dat ze een aandeel had in de moord op haar man. Gegevens op haar telefoon wezen echter uit dat ze wel degelijk tegelijk met Van Seggeren in het weiland aanwezig was. Ook zijn in haar auto verfsporen gevonden die overeenkomen met verfsporen die rond de hoofdwond van Van Seggeren zijn aangetroffen.

Het stel, dat samen drie kinderen kreeg, had geen goed huwelijk. Het hof ziet hier een motief in en verwijst ook naar het financiële voordeel dat B. had bij de dood van haar man, die een levensverzekering van 600.000 euro had afgesloten.

Net als het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt het hof dat B. hulp heeft gekregen in het weiland. Zo zijn door justitie vraagtekens gezet bij de fysieke mogelijkheid van B. om haar man dood te slaan en zag een getuige twee mensen in een auto zitten en richting het weiland lopen.

B. is dan ook veroordeeld voor moord in vereniging, wat inhoudt dat iemand anders betrokken is geweest. Het OM denkt dat die andere persoon een broer van haar vader is. Deze oom is inmiddels overleden.