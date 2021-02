Uit onderzoek van de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten is niet gebleken dat advocaat Khalid Kasem geheime informatie heeft verstrekt aan de criminele organisatie van Ridouan T. Dat heeft de deken donderdag laten weten.

De deken, die fungeert als toezichthouder op de advocatuur, zegt dat zijn onderzoek "geen bewijs of verdere aanwijzingen" heeft opgeleverd dat de advocaat degene is geweest die informatie uit een lopend politieonderzoek heeft verstrekt.

Het onderzoek van de deken startte naar aanleiding van berichtgeving van het AD dat politie en justitie ervan overtuigd zouden zijn dat Kasem in 2015 informatie zou hebben doorgespeeld uit een strafonderzoek.

In dat strafonderzoek, genaamd 26Koper, was een groep mannen aangehouden na de vondst van een enorm wapenarsenaal in Nieuwegein in juli 2015. Het vermoeden is dat deze mannen behoorden tot de organisatie van Ridouan T.

Verdachten zaten in beperking

Deze mannen zaten in beperking en dat betekent dat er alleen contact mag plaatsvinden tussen advocaat en cliënt. Het vermoeden dat Kasem informatie zou hebben doorgespeeld uit dat onderzoek 26Koper is gebaseerd op een bericht dat wordt toegeschreven aan Zakaria el H. Een man die op dit moment wordt verdacht onderdeel te zijn van de criminele organisatie van T.

Het bericht van El H. werd verstuurd met een PGP-telefoon op 17 juli 2015 aan T.: "Salaam alikom sir, ik heb net die man gesproken die devil helpt, het broertje van Mussa. Hij zei tegen mij dat ze in maart zijn begonnen met dit onder en het komt door die gestolen auto's."

'Devil' is de bijnaam van Werner E., die in 2015 kortstondig werd bijgestaan door Kasem en bovendien een broer heeft die Musa heet. Die Musa zou op zijn beurt weer tot dezelfde jeugdbende hebben behoord als T. De politie constateerde dat je zou kunnen afleiden dat de onderzoeksinformatie is verstrekt door Kasem.

Geen steunbewijs voor lekken door Kasem

De deken oordeelt dat de informatie in het bericht feitelijk juist is en dus door een advocaat moet zijn verstuurd. "Maar voordat er kan worden geconcludeerd dat mr. Kasem degene is die deze informatie heeft verstrekt, zal er toch enig 'steunbewijs' moeten zijn" aldus de deken, die zegt dit niet te hebben aangetroffen.

Voor zijn onderzoek sprak de deken meermalen met Kasem, andere betrokken en het Openbaar Ministerie (OM).

Kasem zegt in een reactie: "Aan een nare periode is nu een eind gekomen. Ik heb zelf om dit onderzoek gevraagd omdat ik wist dat mij niets te verwijten valt en ik van elke blaam gezuiverd wilde worden. Ik hoop dit nu achter mij te laten."

Er lopen ook nog onderzoeken naar andere advocaten, eveneens vanwege de verdenking van het lekken van informatie.