Het Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle heeft dinsdag een poederbrief ontvangen, zo meldt de politie. Het gebouw werd uit voorzorg ontruimd. Niemand raakte gewond.

Specialisten hebben nog niet kunnen vaststellen om welke stof het gaat. "Daar zal in een laboratorium verder onderzoek naar gedaan worden", aldus de politie. Het gebouw is, op de ruimte waar de brief werd gevonden na, weer vrijgegeven.

Sinds enkele weken worden poederbrieven aangetroffen bij onder meer hotels, ziekenhuizen, advocatenkantoren en uitgevers. Enkele ontvangers kregen last van lichte ademhalingsproblemen en branderige ogen.

De politie doet onderzoek naar wie ze heeft verstuurd. Hierbij wordt rekening gehouden met het scenario dat één persoon verantwoordelijk is voor alle brieven.