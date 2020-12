Een politieauto belandde in de nacht van maandag op dinsdag in een greppel na een wilde achtervolging in Noordoost-Twente. Een auto met een Duits kenteken negeerde een stopteken, waarna de agenten de achtervolging inzetten. De twee inzittenden zijn opgepakt.

