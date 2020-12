Dinsdag trekken vooral in de ochtend enkele buien over het land. Lokaal is daarbij kans op hagel. In de middag wordt het geleidelijk wat droger en is er wat ruimte voor de zon.

De middagtemperatuur ligt tussen 7 en 10 graden bij een noordelijke wind met windkracht 3 tot 4. Aan de kust waait het harder bij een vrij krachtig tot krachtige windkracht 5 tot 6.

In de avond en nacht wordt het droog. Het blijft grotendeels bewolkt en het koelt af naar 6 tot 2 graden.

Woensdag is het veelal bewolkt maar wel droog. Het wordt dan 6 of 7 graden.

