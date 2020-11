De Universiteit Leiden laat onderzoek doen naar beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Dat maakte de universiteit maandag bekend.

"De afgelopen week hebben het college van bestuur van de Universiteit Leiden signalen bereikt over beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid", schrijft de universiteit.

Volgens de onderwijsinstelling hebben de beschuldigen tot grote onrust geleid in de faculteit en de bredere universiteit. "Het college van bestuur neemt de beschuldigingen serieus omdat ze, indien juist, overduidelijk in strijd zouden zijn met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat. Het college laat daarom onderzoeken of deze beschuldigingen gegrond zijn."

Paul Cliteur, die tot afgelopen dinsdag senator was van Forum voor Democratie (FVD), is werkzaam aan de faculteit in Leiden en geldt als de intellectuele mentor van FVD-oprichter Thierry Baudet. Op Cliteur klinkt kritiek omdat hij onvoldoende afstand zou hebben genomen van antisemitische geluiden binnen de partij.

Rector magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden schreef zaterdag nog op Twitter dat "het verwijt van een patroon van antisemitisme rond FVD uiterst zorgelijk is en daarmee ook Cliteur raakt. Antisemitisme en racisme, en ook het daarvan niet-afstand nemen, zijn totaal maar dan ook totaal onaanvaardbaar. Wordt snel vervolgd."

In hoeverre het onderzoek zich op Cliteur richt, is niet duidelijk.

Mogelijk ook een vervolgonderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een externe onderzoekscommissie en wordt op zo kort mogelijke termijn gestart. Ook wordt onderzocht hoe met de beschuldigingen is omgegaan binnen de afdeling.

Mogelijk vindt een vervolgonderzoek plaats, als de bevindingen van het onderzoek daar aanleiding toe vormen.

In afwachting van de resultaten van dit onderzoek onthouden de betrokken zich van commentaar, aldus de universiteit.