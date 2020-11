Het object dat in de nacht van zaterdag op zondag bij het huis van de burgemeester van Woensdrecht ontplofte, had de kracht van een handgranaat. Eerder werd over een vuurwerkbom gesproken, maar de politie wil in "het belang van het onderzoek" maandag niet zeggen om wat voor voorwerp het precies gaat.

Niemand raakte gewond, maar het huis van burgemeester Steven Adriaansen in Hoogerheide is wel beschadigd geraakt.

De politie houdt er sterk rekening mee dat het een gerichte actie was. De burgemeester wordt inmiddels beveiligd en laat weten dat het goed met hem gaat.

"Ik voel mij sterk en ontzettend gesteund door de vele hartverwarmende reacties die ik heb ontvangen. Ook de reacties van buurtbewoners doen mij heel goed."

De politie is op zoek naar getuigen en hoopt op camerabeelden uit de buurt.