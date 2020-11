De rechtbank in Den Bosch heeft de 23-jarige Nijmegenaar Dennie van der Z. maandag veroordeeld tot dertig jaar cel voor het plegen van een "koelbloedige en gewetenloze" moord in maart 2018 en een serie aanslagen in onder meer Oss.

Van der Z. was op 22 maart 2018 een van de inzittenden van een Ford Fiësta die Henk Baum achtervolgde. Hij was tevens degene die het 51-jarige slachtoffer doodschoot onder een viaduct in Schaijk.

De moord werd vermoedelijk in opdracht van iemand anders gepleegd, maar de naam van de opdrachtgever heeft Van der Z. nooit willen prijsgeven. Hij ontkent ook verantwoordelijk te zijn voor de liquidatie.

De rechtbank acht hem ook schuldig aan een serie aanslagen van begin 2018. Het gaat in totaal om zeven brandstichtingen en twee aanslagen met granaten. Deze werden gepleegd in Oss, Eindhoven, Leende, Haarlem en Nijmegen.

Twee anderen kregen donderdag celstraffen van acht en vijftien jaar opgelegd voor het medeplegen van de reeks aanslagen.

Man pleegde zelfmoord na aanslagen

Een van de slachtoffers van de brandstichtingen was Arie den Dekker. Tot tweemaal toe werd geprobeerd brand te stichten in zijn woning in Oss. De tweede poging was succesvol. Den Dekker wist te ontkomen, maar zijn twee honden kwamen om.

De 54-jarige Den Dekker was in 2018 getuige van een liquidatie en vertelde de politie wat hij had gezien. Hierin schuilt mogelijk het motief voor de brandstichting. De man kwam in een beschermingsprogramma terecht, maar werd daar ook weer uit gehaald. Ten einde raad stak hij zichzelf afgelopen juli in brand. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).