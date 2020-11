De ouders van de in 2018 vermoorde Laura Korsman hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid verzocht een onderzoek in te stellen naar de rol van de politie in de aanpak van de stalking van hun dochter door de man die haar heeft doodgestoken.

De advocaat van de familie, Mark van Raak, bevestigt maandag desgevraagd een tweet van Peter R. de Vries. Van Raak laat aan NU.nl weten dat het verzoek aan het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag is ingediend.

In een toelichting laat de advocaat weten dat de ouders van Korsman willen weten hoe het zo heeft kunnen eindigen, terwijl hun dochter zo duidelijk om hulp had gevraagd.

Zamir M. werd in juni 2019 in hoger beroep veroordeeld tot vijftien jaar en tbs voor het stalken van en de moord op de 24-jarige Korsman in juli 2018. De straf is nog niet onherroepelijk omdat de man in cassatie is gegaan.

Stopgesprekken en alarmknop mochten niet baten

in de aanloop naar en tijdens de strafzaak werd duidelijk dat Korsman voor haar dood meerdere malen aan de politie heeft laten weten dat zij door M. ernstig werd lastiggevallen. De man kon niet verkroppen dat de relatie was beëindigd. Er volgden ook meerdere malen zogenoemde stopgesprekken van de politie met de man, maar zonder resultaat.

Ook de aangifte van Korsman eind juni 2018 en het vastzetten van M. voor een paar dagen hielpen niet. De man kreeg geen contactverbod opgelegd, maar mocht zich niet ophouden in de buurt van de woning en het werk van vrouw. Korsman kreeg een alarmknop, om de politie te kunnen inschakelen.

Dit alles mocht niet baten. M. bleef Korsman lastigvallen en stak haar in haar woning in Utrecht dood.

Ouders hopen op antwoorden

De nabestaanden willen met het onderzoek onder meer antwoord op vragen of de politie wel genoeg rekening heeft gehouden met het strafrechtelijk verleden van de man. M. was eerder veroordeeld wegens het mishandelen en lastigvallen van zijn ex-vriendin. Ook de ouders en hun dochter wisten hier niks van.

Bij de ouders heerst daarnaast de vraag of de politie wel afdoende heeft gereageerd op de hulpvraag van hun dochter.

In een eerder onderzoek naar de aanpak van de stalking van Humeyra in Rotterdam werden grove fouten geconstateerd. Het zestienjarige meisje werd in december door haar stalker om het leven gebracht.