Groningen is de gezondste stad van Nederland, blijkt uit onderzoek van Arcadis. De adviesorganisatie vergeleek steden op het gebied van kenmerken die het RIVM heeft vastgesteld voor gezonde steden. Het gaat dan om de manier waarop de stedelijke kenmerken bijdragen aan een betere gezondheid van de burgers.

Het gaat hierbij om zaken als voldoende buitenruimte, meer luchtkwaliteit, betere veiligheid, hygiëne en mobiliteit, de hoeveelheid groen en de recreatiemogelijkheden.

Groningen heeft opvallend veel buitenruimte en heeft daarmee volgens Arcadis het gezondste leefklimaat van Nederland. Nijmegen en Maastricht staan op de tweede en derde plek.

Opvallend is de afwezigheid van de grote steden in de top-10 van de lijst. Utrecht scoort met een twaalfde plaats nog het best. Rotterdam en Zaanstad sluiten de lijst af met een gedeelde negentiende plek.

Grote steden scoren laag op gebied van milieu en buitenruimte

De grote steden scoren vooral laag in de domeinen Gezond Milieu, Gezonde Buitenruimte en Gezonde Gemeenschap.



"Wereldwijd gezien scoren onze steden goed als het gaat om gezondheid", zegt John Boon van Arcadis. "De levensverwachting van onze mensen is relatief hoog en het aantal jaren dat wij in goede gezondheid leven ook. Onze Gezonde Stad Index stond al op stapel voor de coronapandemie. Juist deze pandemie benadrukt het belang van de gezonde stad."