Het gerechtshof in Den Bosch heeft drie mannen celstraffen tot vijftien jaar opgelegd voor hun aandeel in de dodelijke overval op de 86-jarige Mien Graveland in 2014. De Helmondse werd zodanig mishandeld, dat ze diezelfde dag nog in het ziekenhuis overleed.

De mannen waren naar haar woning gegaan, omdat ze hadden gehoord dat er veel geld te vinden was. Ze deden zich voor als medewerkers van een energiebedrijf. Maar toen Graveland doorkreeg dat er iets niet goed zat en begon te gillen, werd ze mishandeld en vastgebonden.

De 29-jarige Rizwan V. uit Schiedam kreeg de hoogste straf opgelegd, omdat hij de zwaarste klappen heeft uitgedeeld. Ze liep gebroken ribben en gebroken botten in het gezicht op. De tiewraps waarmee ze aan een tafelpoot was vastgebonden, sneden tot op het bot.

Pas uren later werd Graveland gevonden door haar zoon. Ondanks een reddingspoging is het slachtoffer in het ziekenhuis overleden.

Henk van D., die met V. de woning was binnengegaan, kreeg tien jaar celstraf opgelegd voor zijn rol als medepleger. Initiator Jacky W., die tijdens de overval in de auto bleef wachten, kreeg acht jaar cel. Het hof acht medeplegen van doodslag in zijn geval niet bewezen.

"Hij heeft zich totaal niet bekommerd om het slachtoffer en zorgde ervoor dat de twee mannen konden wegkomen", zo zei het hof over W.'s rol.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste hogere straffen: twintig, achttien en negen jaar cel. Het hof is in het geval van Van D. en W. tot hogere straffen gekomen dan de rechtbank. De rechtbank legde de mannen respectievelijk acht en zes jaar cel op.