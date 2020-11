In vrijwel het hele land heeft het afgelopen nacht gevroren. Lokaal gaf de thermometer in -4 tot -5 graden aan. Maandag trekt een zuidelijke wind aan en maakt het waterkoud. In de middag is het niet veel warmer dan 2 graden langs de oostgrens tot 9 graden op Texel.

In de ochtend breekt de zon nog af en toe door. De bewolking neemt echter snel toe en vooral in het westen kan soms een beetje regen vallen.

In de avond volgt op meer plaatsen regen en loopt de temperatuur nog wat op.

