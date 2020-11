De eerste officiële vorst van dit najaar is een feit. Zondag om 17.10 uur koelde het in De Bilt af naar -0,2 graden, meldt Weerplaza. Normaal wordt de eerste officiële vorst in de herfst begin november al gemeten. Slechts vier keer kwam de eerste vorst nog later.

Dieper landinwaarts heeft het dit najaar al een keer gevroren. Op 18 oktober werd in Twente -0,7 graden gemeten. Zondag zakte de temperatuur dus ook bij het KNMI-hoofdstation in De Bilt onder het vriespunt.

De laatste keer dat het dit jaar in De Bilt vroor was op 15 mei, toen een temperatuur van -1,2 graden werd gemeten.

De eerste officiële vorst van het najaar is volgens het weerbureau beduidend later dan normaal. Gemiddeld komt de temperatuur in De Bilt voor het eerst op 3 november onder nul.

Maar vier keer vroor het nog later

In totaal kwam de eerste vorst slechts vier keer nog later dan dit jaar. In 1970, 1984, 2000 en 2006 gebeurde het pas in december. In 2000 vroor het zelfs pas op 17 december.

Vorig jaar werd de eerste vorst in De Bilt op 30 september gemeten. Toen werd het -0,5 graden.

De temperatuur zakt zondagavond en zondagnacht verder, naar circa -3 graden. In het zuiden en oosten van het land is matige vorst mogelijk en kan het kwik dalen tot -5 graden. Ook kan regionaal mist ontstaan.