Alle 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben het kabinet gevraagd om Black Friday te verbieden, maar het kabinet heeft dat geweigerd. Dat vertelt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zondag in het programma Buitenhof.

Veel winkels bieden deze week vanwege Black Friday extra kortingen aan, waardoor er meer winkelend publiek op de been is dan normaal.

"De 25 burgemeesters hebben gezegd: doe er wat aan. Maar het kabinet heeft besloten om dat niet te doen. Als je aan ziet komen dat dingen veel mensen op de been zouden brengen, dan ligt het voor de hand om te zeggen: misschien niet zo verstandig", aldus Aboutaleb. Op de vraag of het koopjesspektakel dan verboden had moeten worden, zei de burgemeester: "In ieder geval niet op z'n beloop laten."

Zaterdag gingen winkels in Eindhoven, Rotterdam en Dordrecht eerder dicht, omdat coronamaatregelen niet meer konden worden nageleefd vanwege de drukte.

Ook zondag wordt er weer veel drukte verwacht in de winkelgebieden. Rotterdam heeft uit voorzorg al afgekondigd dat winkels in het centrum om 17.00 uur sluiten, twee uur eerder dan normaal.

In Amsterdam wordt ook veel drukte verwacht, onder meer van mensen die sinterklaasinkopen doen. De hoofdstad roept mensen op om rekening te houden met drukte.