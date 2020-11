Aankomende week is het overheersend bewolkt. Geregeld kan er wat regen vallen, maar ook de zon laat zich af en toe zien. Temperaturen lopen uiteen van 4 tot ongeveer 8 graden.

Maandag hangt er bewolking boven het land en kan het af en toe regenen. Vooral in de middag regent het veel. Het is kil met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 4 graden. In de avond loopt de temperatuur op.

Dinsdag is het wisselend bewolkt. Verspreid over het land kan een enkele bui vallen. Er staat een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind. Het wordt iets warmer dan maandag met een gemiddelde temperatuur van 8 tot 10 graden.

Woensdag is het rustig weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt, maar op sommige plekken kan de zon even doorbreken. Het is vrijwel windstil en het wordt ongeveer 6 graden.

Ook donderdag overheerst bewolking. Er staat een zuid- tot zuidwestenwind. Later op de dag kan wat regen vallen. Het wordt ongeveer 5 graden.

Vrijdag is het opnieuw aan de koude kant voor begin december. In de nacht en ochtend kan het tijdens opklaringen een graadje vriezen, overdag wordt het ongeveer 4 graden. Af en toe schijnt daarbij de zon. Later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. De matige wind waait uit het zuidoosten.

Ook in het weekend verandert het weerbeeld niet echt. Het wordt zaterdag en zondag gemiddeld zo'n 5 graden. In de nacht ligt de temperatuur rond het vriespunt en overdag komt af en toe de zon door. De kans op regen is klein.

