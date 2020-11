De politie houdt er voorlopig serieus rekening mee dat de vuurwerkbom die in de nacht van zaterdag op zondag bij het huis van de burgemeester van de gemeente Woensdrecht is ontploft, daadwerkelijk gericht was tegen de burgemeester. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

Het huis van burgemeester Steven Adriaansen in het Noord-Brabantse Hoogerheide werd in de nacht van zaterdag op zondag beschadigd door de bom. Niemand raakte gewond.

Rond 1.15 uur hoorden de burgemeester en diverse omwonenden een grote knal. Door de vuurwerkbom is de voordeur opgeblazen en ontstond flinke schade aan de voorkant van het huis en de garage. Ook een auto op de oprit raakte zwaar beschadigd.

"Ik ben enorm geschrokken, net als de omwonenden in de buurt", aldus burgemeester Adriaansen. "Ik tast volledig in het duister van de oorzaak en ik hoop dat het onderzoek van de technische recherche snel duidelijkheid geeft. De recherche neemt de zaak zeer serieus op."

Zondag aan het eind van de middag was nog niemand aangehouden in de zaak, laat de politiewoordvoerder weten. Het huis van de burgemeester wordt extra beveiligd.

Adriaansen is sinds 2013 burgemeester van Woensdrecht.