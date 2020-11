75 jaar na haar overlijden is er een fotoalbum opgedoken met baby- en jeugdfoto's van Hannie Schaft, de verzetsstrijder die bekend werd als 'het meisje met het rode haar'. Schaft zou dit jaar honderd jaar zijn geworden.

Het Noord-Hollands Archief bezat al veel materiaal over Schaft, maar nog weinig over haar kinderjaren. Van een direct familielid heeft het archief nu het fotoalbum verworven, 75 jaar nadat Schaft werd gefusilleerd wegens haar verzetswerk.

"Een uniek fotoalbum", zegt directeur Lieuwe Zoodsma van het Noord-Hollands Archief (NHA) tegen de NOS. "We hadden wel enkele foto's van Hannie Schaft tijdens haar verzetsperiode, maar uit haar vroege jaren was er tot nu toe niets. Met dit jeugdalbum is dat gat in één keer ingevuld."

Op de foto's is te zien hoe Hannie opgroeit, vanaf vlak na haar geboorte tot in de jaren dertig. Ze is veelvuldig te zien in gezinsverband. De moeder heeft kiekjes in het album geplakt van de familie in Haarlem bij het spelen thuis, bij een uitje aan zee in Zandvoort, bij familie in Den Haag en met grootouders, ooms en tantes.

Het gezin Schaft, met Hannie linksvoor. (Bron: Noord-Hollands Archief)

Schaft pleegde in de Tweede Wereldoorlog aanslagen op Duitsers, collaborateurs en landverraders. Ze werd op 17 april 1945, drie weken voor het eind van de oorlog, gefusilleerd in de duinen bij Bloemendaal. Op 27 november 1945 werd ze met militaire eer herbegraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal in Overveen.

Zondag wordt Hannie Schaft herdacht in Haarlem, onder andere met een (wegens corona besloten) bijeenkomst waarop minister Kajsa Ollongren de Hannie Schaftlezing uitspreekt. De bijeenkomst in de Grote of St. Bavokerk is vanaf 13.00 uur op televisie en online te volgen.