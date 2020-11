In het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep is in de nacht van zaterdag op zondag een auto met vijf inzittenden in de Hoofdvaart gereden. De auto raakte op de Lisserweg van de weg en reed dwars door een hek heen, waarna het voertuig in het water terecht kwam.

Drie inzittenden konden zelf uit de auto ontsnappen, twee moesten door de brandweer uit het voertuig geholpen worden. Volgens een wijkagent moesten de twee inzittenden worden gereanimeerd. Alle vijf de mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de auto van de weg en in het water raakte is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.