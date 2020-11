De Mobiele Eenheid (ME) van de politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in moeten grijpen op Urk nadat jongeren met vuurwerk opnieuw voor onrust zorgden. De jongeren bekogelden de agenten onder meer met zwaar vuurwerk. Er zijn tien aanhoudingen verricht, zo laat de politie weten.

De jongeren hadden niet alleen zwaar vuurwerk op zak, maar pleegden ook vernielingen en stichtten brandjes in het gebied.

Volgens burgemeester Cees van den Bos was het zaterdagavond rustiger op Urk dan vorige week, toen met zwaar vuurwerk werd gegooid naar hulpverleners en brandjes werden gesticht op straat.

"Toch was stevig ingrijpen door de ME nodig. Nu is de openbare orde hersteld. Er is een aantal belangrijke aanhoudingen verricht", aldus de burgervader op Twitter. "Het is weer veilig op straat."

Vrijdag nam de gemeente Urk maatregelen tegen de onrust. Een deel van Urk geldt tot maandagochtend 08.00 uur als veiligheidsrisicogebied, waardoor onder meer preventief fouilleren mogelijk is. "Urk wil nu een rustig weekend", aldus Van den Bos destijds.

Volgens Van den Bos gedragen de meeste jongeren op Urk zich keurig en zorgt een kleine groep relschoppers voor onrust. "Dat zijn beslist geen jongeren die op zoek zijn naar een andere vrijetijdsbesteding. Het zijn raddraaiers. Het is belangrijk dat anderen zich niet door hen op sleeptouw laten nemen."