Het is zaterdagavond opnieuw onrustig op Urk, meldt de politie. Jongeren lopen op straat en gooien met zwaar vuurwerk. De politie is massaal op de been en grijpt in.

Het is nog onbekend of er aanhoudingen zijn verricht. Volgens Omroep Flevoland is ook de Mobiele Eenheid (ME) aanwezig om de onrust een halt toe te roepen.

Het is al een tijdje onrustig op Urk. Een week geleden werd zwaar vuurwerk gegooid naar hulpverleners en werden er brandjes gesticht op straat. Er waren veel mensen op straat die toekeken.

Vrijdag nam de gemeente Urk maatregelen tegen de onrust. Een deel van Urk geldt tot maandagochtend 08.00 uur als veiligheidsrisicogebied, waardoor onder meer preventief fouilleren mogelijk is. "Urk wil nu een rustig weekend", aldus burgemeester Cees van den Bos.

Volgens Van den Bos gedragen de meeste jongeren op Urk zich keurig en zorgt een kleine groep relschoppers voor onrust. "Dat zijn beslist geen jongeren die op zoek zijn naar een andere vrijetijdsbesteding. Het zijn raddraaiers. Het is belangrijk dat anderen zich niet door hen op sleeptouw laten nemen."