Tientallen mensen hebben zaterdagavond een stille tocht gelopen ter nagedachtenis van de 42-jarige Wijchenaar die dinsdagavond in zijn woonwijk werd doodgereden. Langs de route van de stille tocht stonden nog een honderden Wijchenaars, meldt Omroep Gelderland.

De stille tocht werd geleid door twee mensen met een spandoek met een lieveheersbeestje erop, het symbool voor zinloos geweld. Daarachter liepen tientallen deelnemers, met mondkapjes op en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houdend. Burgemeester Marijke van Beek en wethouders waren ook aanwezig.

De stille tocht werd live uitgezonden op Omroep Gelderland en er was te zien dat honderden mensen zich langs de route hadden verzameld. De tocht voerde door woonwijk De Ververt, waar het slachtoffer woonde, en langs de plek van de aanrijding, waar inmiddels heel veel bloemen en kaarsen zijn achtergelaten.

Dinsdagavond werd het slachtoffer met fatale afloop aangereden. Getuigen vertelden aan Omroep Gelderland dat een 42-jarige buurtbewoner, die op dat moment zijn hond uitliet, de bestuurder had aangesproken op zijn gevaarlijke rijgedrag. Vervolgens zou de verdachte twee keer opzettelijk over het slachtoffer heen zijn gereden.

De achttienjarige automobilist, die in een witte bestelbus reed, sloeg na de aanrijding op de vlucht. Na een achtervolging hield de politie hem later op de avond aan in het nabijgelegen Beuningen.

Het onderzoek naar de toedracht van de aanrijding in de Gelderse gemeente is nog in volle gang. Wel is bekend dat de verdachte op het moment van de aanrijding aan het werk was als pakketbezorger.

De aanrijding heeft volgens de politie grote indruk gemaakt in de buurt De Ververt. Getuigen kunnen rekenen op slachtofferhulp.