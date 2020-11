In de gemeenten Rotterdam, Eindhoven en Dordrecht gaan zaterdag winkels in het centrum eerder dicht vanwege de drukte in de winkelgebieden. Ook Amsterdam en een aantal andere gemeenten roepen zaterdag op niet meer naar het centrum te komen omdat het te druk is in de winkelgebieden.

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma heeft een noodbevel afgekondigd waarmee winkels in de binnenstad om 16.00 uur gesloten moeten zijn, enkele uren eerder dan gepland. Sinds 15.00 uur mogen ondernemers geen nieuwe klanten meer binnenlaten. Volgens Jorritsma zorgt de drukte ervoor dat de coronamaatregelen niet kunnen worden nageleefd.

"We hebben ervoor gekozen om nu met deze maatregel te komen, omdat mensen oproepen om weg te blijven of alleen te komen niet hielp", aldus een woordvoerder van de gemeente Eindhoven.

Ook winkels in Rotterdam en Dordrecht eerder dicht

Ook de gemeente Dordrecht vaardigde zaterdagmiddag een noodbevel uit vanwege de drukte. Voor alle winkels, behalve levensmiddelenwinkels, geldt dat er vanaf 15.30 uur geen nieuwe klanten meer naar binnen mogen. Om 16.00 uur moeten deze winkels gesloten zijn.

De winkels in het Rotterdamse centrum mogen na 17.00 uur geen nieuwe bezoekers meer toelaten en moeten een uur later dicht zijn. Dat is twee uur eerder dan normaal. De maatregel volgt nadat burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdag vanwege de drukte de winkels vervroegd liet sluiten tijdens de wekelijkse koopavond.

Veel winkels bieden deze week vanwege Black Friday extra kortingen aan, waardoor er meer winkelend publiek op de been is dan normaal. Ook is het het weekend voor Sinterklaas vaak druk in de winkelgebieden.

Amsterdam waarschuwt dat het zaterdag in het winkelgebied te druk is. De gemeente riep vrijdag mensen op niet meer te komen winkelen in de binnenstad. Die oproep wordt nu herhaald. Mensen krijgen ook het verzoek hun feestinkopen lokaal bij ondernemers in de buurt te doen.

Ook Den Haag roept mensen op hun bezoek aan de binnenstad vanwege de drukte uit te stellen. Een aantal andere gemeenten roept mensen op verstandig te winkelen. Zo wijst de gemeente Uden bijvoorbeeld op de coronamaatregelen van de Rijksoverheid, waarbij mensen wordt geadviseerd doelgericht en alleen te winkelen.