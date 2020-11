Agenten hebben vrijdagavond bij een actie tegen vuurwerkoverlast in Helmond negen aanhoudingen verricht, laat de politie weten in een persbericht. Het grootste deel van de arrestanten zit nog vast op het politiebureau. De afgelopen dagen zou er relatief veel vuurwerkoverlast zijn geweest in de stad. Voor de gemeente, het Openbaar Ministerie en de politie "is de maat vol", schrijft de politie.

Agenten waren volgens de politie massaal aanwezig om 's avonds tussen 18.00 uur en 23.00 uur te controleren op rondhangende en rondlopende jongeren. Ze gingen ook in op actuele meldingen van burgers over vuurwerkoverlast. Tientallen jongeren werden gecontroleerd.

Bij de actie werd een zestienjarige jongen aangehouden voor de verkoop van vuurwerk. Een andere jongen van dezelfde leeftijd werd opgepakt omdat hij een tas met niet afgestoken vuurwerk in het gezicht van een agent gooide. Een 21-jarige man werd aangehouden omdat hij vuurwerk naar een voorbijganger gooide en een prullenbak opblies.

Niet alle aanhoudingen hielden direct verband met vuurwerk. Agenten hielden ook twee mannen van achttien en negentien jaar uit Eindhoven aan op verdenking van een straatroof, nadat het slachtoffer hen had gezien en agenten vanwege de vuurwerkactie dichtbij waren.

Nog twee jongeren van vijftien en twintig jaar werden aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren. Een zeventienjarige jongen is opgepakt voor belediging van een agent. Ook is een achttienjarige jongen gearresteerd omdat hij vijf zakjes hasj bij zich had.

Burgemeester dreigt met hoge boetes

Burgemeester Elly Blanksma stuurde vrijdag nog een officiële waarschuwing naar ouders van ruim zestig overlastgevende jongeren die in het vizier van gemeente en politie staan. Als hun kinderen opnieuw de fout in gaan, wacht hen een boete van maximaal 4.350 euro, viel er in de brief te lezen.

Of er bij de negen aanhoudingen ook jongeren zaten van wie de ouders deze brief hebben ontvangen, is nog niet bekend. Eerst moet er een rapport gestuurd worden naar de gemeente, die over de desbetreffende boete gaat, laat een politiewoordvoerder weten aan NU.nl.