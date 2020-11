Het aantal meldingen van discriminatie in het hoger onderwijs is de afgelopen twee jaar toegenomen. Uit cijfers die EenVandaag heeft aangevraagd, blijkt dat het aantal meldingen op de universiteiten ruim is verdubbeld.

In het hoger onderwijs zijn vorig jaar 170 meldingen gedaan van discriminatie, zowel door medewerkers als door studenten. Dat zijn er meer dan in 2018 (142) en in 2017 (104).

Het gaat om meldingen die gedaan zijn bij de vertrouwenspersonen van de veertien grootste universiteiten en de twaalf grootste hogescholen in het land. De meeste meldingen gaan over discriminatie op basis van ras, seksuele voorkeur, religie en handicaps.

Op universiteiten steeg het aantal van 42 in 2017 naar 98 vorig jaar. Daarbij is de Universiteit van Amsterdam met 22 meldingen koploper, meldt EenVandaag. Op hogescholen steeg het aantal meldingen minder hard, van 62 in 2017 naar 72 afgelopen jaar.

De Landelijke Studentenvakbond noemt de stijging "zorgwekkend". Volgens de Vereniging van Universiteiten is de stijging een teken dat universiteiten op de goede weg zijn. "Universiteiten hebben hier de afgelopen jaren meer aandacht aan gegeven", laat een woordvoerder weten, die de stijging verklaart door die extra aandacht.