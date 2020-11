Preventief fouilleren in Roosendaal, een brief van de burgemeester aan ouders van vuurwerkgooiers in Helmond en het sluiten van Arnhemse huizen van illegale vuurwerkhandelaren. Op deze manier proberen de gemeentes waar het al dagen onrustig is de vuurwerkoverlast te bestrijden.

In Roosendaal heeft de politie vrijdagavond meerdere mensen aangehouden tijdens preventieve fouilleeracties in de wijken Kalsdonk en Langdonk.

In de Brabantse plaats en specifiek in die twee wijken is het al enkele dagen onrustig. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Dinsdag en woensdagochtend werden al vijf mensen aangehouden. Vrijdagavond was het er relatief rustig, de twee wijken zijn afgesloten voor mensen die er niet wonen.

De aangehouden personen hebben een gebiedsverbod voor veertien dagen opgelegd gekregen. Daarmee moet worden voorkomen dat zij weer de openbare orde kunnen verstoren. Sinds dinsdag geldt voor heel Roosendaal een samenscholingsverbod.

Helmond heeft zestig jongeren in het vizier

Burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel van Helmond heeft de ouders van een groep jongeren die vuurwerkoverlast heeft veroorzaakt in de stad vrijdag een brief gestuurd. Ze laat weten dat hun zoon of dochter een officiële waarschuwing krijgt. Als de kinderen opnieuw in de fout gaan, wacht hen een boete van maximaal 4.350 euro.

Blanksma-van den Heuvel liet eerder op vrijdag al weten dat de politie en gemeente ruim zestig jongeren in het vizier hebben die voor de problemen zorgen. "Ik roep u op om samen verantwoordelijkheid te nemen. Het gesprek aan te gaan met uw zoon/dochter en de consequenties van zijn of haar handelen te bespreken", aldus de burgemeester. Donderdagavond zijn twee minderjarige jongens uit Helmond aangehouden vanwege vuurwerkoverlast.

Marcouch: 'Handelaar bracht buurtbewoners in groot gevaar'

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft een woning in de wijk Geitenkamp vrijdag gesloten omdat de 31-jarige bewoner is betrapt op de handel in zwaar illegaal vuurwerk. De man heeft volgens Marcouch zijn buurtbewoners in groot gevaar gebracht. "De gevolgen zijn niet te overzien als dergelijk opgeslagen vuurwerk in een woning per ongeluk ontploft", aldus de Arnhemse burgemeester.

In de wijk Geitenkamp is het al ruim een week onrustig door vuurwerkoverlast. Er zijn al meer dan twintig mensen opgepakt. Marcouch kondigde donderdagmorgen vroeg aan dat hij mensen uit hun huis zou zetten als ze zouden worden betrapt op het bezitten van of handelen in zware knallers als Italiaanse bommen, nitraten en mortierbommen.

De Arnhemmer is woensdag door de politie gearresteerd. Hij had toen zes kilo zwaar vuurwerk bij zich. In zijn rijtjeshuis vond de politie nog eens zeven kilo zware knallers. "Dit vuurwerk heeft meer weg van oorlogsmaterieel", zegt Marcouch. "Het is onacceptabel dat een hele wijk de dupe wordt van een kleine groep raddraaiers."

De laatste dagen is het rustiger geweest in de wijk Geitenkamp. De politie is steeds opvallend en onopvallend aanwezig in de wijk.