Ambtenaren van de Belastingdienst stelden in 2016 voor om mensen die 3.000 euro of meer aan kinderopvangtoeslag terug moesten betalen, zonder verder onderzoek het etiket 'Opzet/Grove Schuld' (OSG) op te plakken. Zij verloren mogelijk het recht op een betalingsregeling of schuldhulpverlening bij de gemeente. Het plan moest de fiscus helpen een grote achterstand in aanvragen voor een betalingsregeling weg te werken.

Dat blijkt vrijdag uit een memo dat deze week is opgedoken. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) heeft de memo vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Eerder werd al duidelijk dat van de vele duizenden mensen die van OSG zijn beschuldigd, 96 procent ten onrechte deze stempel kreeg. Van Huffelen liet daarop onderzoek doen en dat heeft de memo uit 2016 aan het licht gebracht.

Of het voorstel ook daadwerkelijk is uitgevoerd, wordt nu verder onderzocht. "Maar één van de lessen van de afgelopen periode is dat dit soort signalen zeer serieus genomen moet worden", zegt Van Huffelen. "En deze signalen passen ook bij verhalen die ik hierover hoor in mijn gesprekken met gedupeerde ouders."

De staatssecretaris belooft dat zij "gezien de ernst" deze zaak "tot op de bodem laat uitzoeken". Zij wil ook onderzocht hebben hoe het kan dat ouders die nooit het stempel OSG hebben gekregen, naar eigen zeggen in schuldhulptrajecten toch geconfronteerd werden met verwijten van fraude.

Van Huffelen meldt verder dat de Kamer eerder ten onrechte is verteld dat tot 2017 mensen met een toeslagenschuld tot 1.500 euro altijd een betalingsregeling konden krijgen. "Uit een kleine steekproef komt naar voren dat deze werkwijze in de praktijk niet altijd gevolgd lijkt te zijn."