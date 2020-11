In verschillende grote steden was het vrijdag te druk door Black Friday. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven riepen de gemeenten en veiligheidsregio's op om met het oog op het coronavirus niet meer te komen winkelen. De drukte in Rotterdam nam maar niet af, dus heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdagavond besloten alle winkels in het centrum te sluiten.

In Rotterdam plaatste de gemeente matrixborden om mensen erop te wijzen dat ze drukte moeten vermijden. Dat mocht niet baten: het bleef druk. Daarom besloot burgemeester Aboutaleb de winkels in het centrum te sluiten. De Koopgoot is inmiddels afgesloten, meldt Rijnmond.

In de binnenstad van Amsterdam werd in de Kalverstraat en de Nieuwendijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Op de Nieuwendijk mochten mensen vanaf de passage bij de Primark alleen richting de Dam lopen.

In de Kalverstraat was eenrichtingsverkeer vanaf het Spui tot de Dam. De gemeente benadrukt op Twitter dat mensen het beste feestinkopen kunnen doen op een doordeweekse dag en in de ochtend.

Waarschuwingsbord in Rotterdam. (Foto: ANP)

Ook drukte in binnenstad Eindhoven

Ook in de Eindhovense binnenstad was het druk. De gemeente riep mensen op het bezoek aan de winkels in de binnenstad uit te stellen of om online inkopen te doen.

Black Friday is overgewaaid uit de VS. Daar is het de vrijdag na Thanksgiving Day, een dag waarop veel werknemers vrij zijn. Voor de detailhandel is Black Friday de aftrap voor het kerstseizoen.