De politie heeft vrijdagmiddag een negentienjarige man uit Groningen aangehouden nadat zijn woning was doorzocht op de aanwezigheid van wapens, laat de politie vrijdag weten. Vorige week was hij met andere jongeren te zien in het televisieprogramma Danny op straat van NTR. Tijdens de uitzending lieten ze wapens zien.

Bij de huiszoeking troffen agenten een nepvuurwapen, messen, drugs en enkele maskers aan die de jongens mogelijk gebruikt hebben tijdens de uitzending. Naar aanleiding van het programma heeft de politie nu vijf huiszoekingen uitgevoerd. Afgelopen week werd er ook al een nepwapen aangetroffen bij een andere minderjarige die aanwezig was bij de uitzending.

De politie startte na de uitzending een onderzoek naar het wapenbezit. Eén van de minderjarigen die in de uitzending te zien was, werd al voor de uitzending aangehouden voor het overtreden van schorsende voorwaarden. Hij was namelijk onder voorwaarden in vrijheid gesteld, in afwachting van een rechtszaak. De jongere wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident eerder dit jaar.

Volgens de politie is de identiteit van alle vijf betrokkenen nu bekend bij de politie en gaan ze samen met hulpverleners met de jongeren in gesprek.

Programma over wapenbezit onder jongeren

In het programma over wapenbezit onder minderjarigen, sprak presentator Danny Ghosen met vijf minderjarige jongens die op straat met wapens rondlopen, schrijft NTR op de website over de uitzending. Ghosen vraagt hen daar of ze "beseffen welk gevaar zij en anderen lopen".

Sinds vorig jaar zijn er steeds vaker steekincidenten waarbij minderjarigen betrokken zijn. Het kabinet wil de verkoop van messen aan minderjarigen landelijk verbieden, lieten ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) deze maand weten.