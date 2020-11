Na een bijzonder zachte novembermaand, krijgen we dit weekend voor het eerst met koude lucht te maken. Zaterdag is het grijs, zondag is de kans aanwezig dat de eerste officiële vorstdag van dit seizoen wordt geregistreerd.

Zaterdag start de dag op veel plaatsen grijs met vooral in de oostelijke helft van ons land kans op wat nevel of mist. Door wolkenvelden wordt het niet veel kouder dan 2 tot 5 graden, meldt Weerplaza.

Overdag neemt de oostenwind toe en wordt vanuit Duitsland een iets drogere lucht aangevoerd. De bewolking breekt dan geleidelijk, als eerst in het midden en zuiden van ons land. De middagtemperatuur komt uit rond 5 graden tot lokaal 9 graden in zonnige gebieden.

In de nacht naar zondag klaart het verder op en dan is landinwaarts een graadje vorst mogelijk. Zondag wordt mogelijk de eerste officiële vorstdag van dit seizoen. Daarvoor moet de temperatuur in De Bilt tot -0,2 graden onder het vriespunt zakken.

Zondag overdag schijnt in het hele land de zon geregeld en is het droog. Bij een matige oostenwind wordt het echter niet warmer dan 3 tot 5 graden. Zondagavond gaat de temperatuur in opklaringsgebieden vervolgens snel omlaag.

