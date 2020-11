Minister Carola Schouten heeft nog geen besluit genomen of oud-circusolifant Buba in Nederland mag blijven. Volgens de NOS wil de minister afwachten of er een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het plan. Diverse Kamerleden spraken eerder al hun steun uit.

De omroep schrijft dat wetsvoorstellen van de PVV en het CDA waarschijnlijk worden aangenomen. CDA-Kamerleden Maurits von Martels en Martijn van Helvert hadden eerder in gesprek met De Telegraaf aangekondigd dat zij via een motie de olifant bij de circusfamilie wilden houden, al dan niet via financiële steun voor de familie.

Schouten vertelt in gesprek met de NOS dat het nog niet duidelijk is of de motie erdoorheen komt. De minister wijst op het verbod op het optreden en rondreizen met wilde circusdieren. "Daar ligt voor mij ook een opdracht", aldus Schouten.

Circusfamilie Freiwald wil Buba houden, omdat het dier deel uitmaakt van de familie. Vanwege de coronacrisis zou de familie hem echter niet meer kunnen onderhouden. Zonder hen zal hij snel sterven aan eenzaamheid, stelt de circusfamilie. De olifant mocht officieel tot juni bij hen blijven vanwege een ontheffing, schrijft de NOS.

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) meldde eerder al op zoek te zijn naar "een mooi plekje" in het buitenland voor Buba. Een opvangplek voor olifanten in Frankrijk was een van haar opties.