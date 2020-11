De Nederlandse Angela B., die in 2014 naar Syrië vertrok, heeft zich deze week gemeld bij het Nederlandse consulaat in de Turkse stad Istanboel. Dat bevestigen ingewijden vrijdag na berichtgeving van diverse media.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil alleen zeggen dat een 25-jarige Nederlandse en haar zoon zich bij het consulaat hebben gemeld.

B. zit momenteel in Turkse detentie. Waarschijnlijk zetten de Turkse autoriteiten haar het land uit, wat zou betekenen dat ze onder begeleiding van de marechaussee terug naar Nederland komt.

Het kabinet zegt al jaren geen Syriëgangers op te halen, omdat het in het strijdgebied te gevaarlijk is. Dat B. zich bij een Nederlandse diplomatieke post heeft gemeld, verandert de zaak.

De vrouw trouwde met een Portugees die bij het maken van gruwelijke executievideo's voor IS betrokken zou zijn geweest. Haar man is inmiddels omgekomen. In een interview met journalist Sinan Can nam de vrouw geen afstand van IS.

B. zat sinds de val van het kalifaat van IS in 2019 in het vluchtelingenkamp Al Hol in het noordoosten van Syrië. Haar driejarige dochter is in het kamp overleden. Dat kwam doordat het meisje tijdens de vlucht uit het strijdgebied door een granaatscherf was getroffen.

Het is niet de eerste keer dat een vrouwelijke Syriëganger terug naar Nederland komt. Vorig jaar december keerde een 28-jarige vrouw uit Gouda terug. Zij werd bij aankomst direct aangehouden. Haar kind van vier jaar oud werd overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.