Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat verdachte Jonathan C. een van de schutters is van de liquidatie van Rachid Kotar in Amstelveen eind 2019, bleek donderdag uit een eerste inleidende zitting in de zaak. Er is een oranje handschoen gevonden met het bloed van het slachtoffer en aan de binnenkant DNA van C.

Deze handschoen is gevonden in de buurt van de een uitgebrande Volkswagen Transporter die vermoedelijk als vluchtauto is gebruikt na de liquidatie op 19 december vorig jaar.

Er zijn beelden van de liquidatie waarop te zien is dat een van de schutters oranje handschoenen draagt. Op die beelden is ook te zien dat het wapen van, volgens justitie C., weigert en dat de man het slachtoffer daarom op zijn hoofd slaat nadat die is neergeschoten door de andere persoon die nog voortvluchtig is.

Volgens het OM is het slaan de verklaring dat er bloed van het slachtoffer op de handschoen is gevonden.

Ook is er op het station Amsterdam Bijlmer ArenA, niet ver van waar de brandende bus stond, ingecheckt met de ov-chipkaart van de vriendin van C. Het tijdstip van inchecken komt overeen met het tijdstip dat gemeld werd dat er een busje in brand stond.

Medeverdachte zou te zien zijn op camerabeelden

De 26-jarige verdachte zelf doet er het zwijgen toe. Donderdag was een eerste inleidende zitting in de zaak. Medeverdachte Saifeddine M., was niet aanwezig. Ook hij zou te zien zijn op camerabeelden waarop hij mogelijk een baken plaatst onder de auto van het slachtoffer, zodat Kotar gevolgd kon worden.

De telefoon die aan M. wordt gekoppeld straalt daarnaast uit op de parkeerplaats van de sportschool Health City in Amstelveen, waar Kotar is doodgeschoten.

Het slachtoffer werd geliquideerd toen hij zijn zoon van vier in de auto liet. Het kind zag alles gebeuren vanaf de achterbank, maar bleef fysiek ongedeerd.

Man veroordeeld voor plannen kaping helikopter

M. zou aan zijn zus hebben geappt: "Als je weet dat je heet bent, dan ga je toch niet met je kind op stap?". Diezelfde M. werd in maart van dit jaar in hoger beroep veroordeeld tot een jaar cel voor zijn aandeel in het voorbereiden van een helikopterkaping en het willen bevrijden van crimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Alphen aan den Rijn in oktober 2017.

Dit mislukte door vroegtijdig ingrijpen van de politie. Juist omdat de poging niet werd voltooid sprak de rechtbank M. in eerste aanleg vrij en werd hij slechts veroordeeld tot een maand cel voor bezit van een patroonhouder.

De zaak gaat op 19 februari verder.